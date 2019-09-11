بالفيديو: الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة شمال القطاع.. والمضادات الأرضية تتصدى

استهدفت طائرات الاحتلال ، مساء الأربعاء 11 سبتمبر ، موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقع عسقلان التابع للمقاومة غرب بيت لاهيا ، بصاروخي استطلاع أعقبهما استهداف بالطيران الحربي ب 4 صواريخ.

وأضافت وسائل إعلام فلسطينية ، أن المقاومة الفلسطينية تصدت لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية وأطلقت النار 3 مرات صوبها، ما أدى لانطلاق صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة. فيماأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطنة بجراح متوسطة أثناء محاولتها الهروب لحظة انطلاق صافرات الانذار.