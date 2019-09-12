مستعربون يختطفون طفلًا بالعيسوية

أفادت مصادر فلسطينية ، بأن مجموعة مستعربين اقتحموا بشكل مفاجئ حي عبيد بقرية العيسويةأربعاء 11 سبتمبر ، واختطفوا الطفل محمد ناصر محمود البالغ من العمر (١٤ عامًا)، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إنّ المستعربين استقلوا سيارة فورد ترانزيت بيضاء خلال اقتحام حي عبيد، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء خلال اختطافهم الطفل والاعتدء عليه بالضرب، رغم عدم وقوع أي مواجهات في الحي.

من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الليلة حاجز قلنديا شمال القدس المحتلّة أمام حركة السير؛ بعد إلقاء الشبان زجاجات حارقة على أحد ابراج المراقبة.