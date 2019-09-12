سوريا .. 'قسد' تداهم أحياء سكنية بالحسكة وتعتقل 30 مدنيا

داهمت دوريات تابعة لما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من القوات الأميركية، حي خشمان في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، واعتقلت 30 شخصا من أهالي الحي.

جاء ذلك في وقت منعت "قسد" بالقوة عبر حواجز مسلحة عشرات الأسر المهجرة من العودة إلى منازلها بمدينة الرقة قادمة من أرياف دير الزور والرقة.

وافادت "وكالة سانا" الرسمية السورية عن مصادر أهلية أن دوريات من "قسد" طوقت حي خشمان في الجهة الشمالية من مدينة الحسكة وداهمت عشرات المنازل فيه واختطفت 30 شخصا بينهم رجال طاعنون في السن وسط حالة من الذعر والخوف سادت بين الأهالي وخاصة النساء والأطفال الذين تعرض بعضهم للضرب والشتم من قبل عناصر قسد.

ولفتت المصادر إلى أن حالة من الاستياء تسود بين الأهالي في المحافظة نتيجة "الممارسات العدوانية لميليشيا قسد" وحالات الخطف وتفشي الجريمة وفرض المناهج الدراسية المخالفة لمناهج وزارة التربية السورية ومصادرة الأرزاق ووضع اليد على المنازل وغيرها الكثير من الممارسات التي تنفذها برعاية ودعم قوات الاحتلال الأمريكية.

وفي إطار تلك الممارسات أكدت المصادر أن حواجز تقيمها قسد على الطرقات الرئيسة والفرعية التي تصل بين المدن والمناطق منعت دخول أكثر من 80 أسرة مهجرة قادمة من دير الزور ومدينتي السبخة ومعدان بريف الرقة إلى منازلها داخل مدينة الرقة وذلك في إطار سياسة التغيير الديموغرافي التي تتبعها قسد والتنظيمات المسلحة التي تدعمها الولايات المتحدة وتركيا في شمال سوريا ومنطقة الجزيرة.

وفي ظل حالة الفلتان الأمني السائدة في مناطق انتشار قسد أكدت المصادر مقتل شخصين نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في الشارع العام بين بلدتي ذيبان والحوايج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وتقول "سانا" ان "قوات الاحتلال الأميركية عمدت بالتعاون مع ميليشيا قسد خلال الساعات الماضية إلى تنفيذ إنزالات جوية في ريفي الحسكة ودير الزور اختطفت على إثرها عددا من المدنيين وقتلت آخرين ودمرت منازل وممتلكات للأهالي بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة".