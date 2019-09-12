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الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 115
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا فجر الخميس خلال مداهمات نفذتها في أنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.

ففي بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اقتحمت قوّات الاحتلال منزل عائلة الشهيد عادل عطا أبو علّان وفتّشته وحطمت بعض الأثاث والبلاط بالمنزل، مستخدمة الكلاب البوليسية، قبل اعتقال أقرباء للشهيد وهم: خولة بدر أبو علان وإبراهيم عادل أبو علّان وعدي شاهر أبو علان.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال الشّبان: محمد جمال العزة (25 عاما)، مهند خضر أبو عاهور (22 عاما)، ومحمد أحمد عبد الله الهريمي (21 عاما) وعلاء محمد الهريمي (21 عاما)، بعد أن اقتحام منازلهم في شارع الصف ووادي معالي وسط بيت لحم.

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