"غوتيريش": تصريحات نتنياهو بضم غور الأردن لـ "إسرائيل" انتهاك خطير للقانون الدولي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، عن قلقه إزاء خطط رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو لضم منطقة غور الأردن للكيان الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة "ستمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".



وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن، الثلاثاء الماضي، عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة إلى عدد كبير من المستوطنات في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال إعادة انتخابه في الاستحقاق القادم يوم 17 سبتمبر الجاري.