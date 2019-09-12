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اجتماع استثنائي "للتعاون الإسلامي" الأحد لبحث تصريحات نتنياهو

منذ دقيقة
عدد القراءات: 51
اجتماع استثنائي "للتعاون الإسلامي" الأحد لبحث تصريحات نتنياهو


أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزارة الخارجية في جدة الأحد المقبل، بطلب من المملكة العربية السعودية، لمناقشة تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو عن الضفة الغربية المحتلة.

ودانت المنظمة في بيان صحفي، بأشد العبارات تصريحاته بـ "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه".

وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، أن الاجتماع الاستثنائي سيبحث هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي، وتوحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة.

واعتبر أن إعلان نتنياهو الخطير يشكل اعتداءً جديدًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الامن الدولي رقم 242 و338.

وحمّل العثيمين حكومة الاحتلال تداعيات هذا الإعلان غير القانوني.

المصدر : شهاب

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