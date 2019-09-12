والدة الشهيد أبو سرور لشهاب: السلطة ترفض التدخل لاستعادة جثامين أبنائنا وعباس يعد بمساعدة عائلة جندي إسرائيلي



عبّرت والدة الشهيد عبد الحميد أبو سرور المحتجز جثمانه لدى الاحتلال، عن غضبها من تصريحات محمود عباس لعائلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة بغزة "أبراهام منغستو".

وقالت أم عبد الحميد في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "ما دام عباس يتحدث بهذه الطريقة فهو لا يمثل الشعب الفلسطيني، ونحن أحق من عائلة الجندي الإسرائيلي في بذل الجهود لإسترداد جثامين أبنائنا ودفنهم".

وتابعت "موقف السلطة تجاهنا كان موقف معادي وليس مساعد، والسلطة ترفض التدخل في قضية جثامين أبنائنا، ويقولون لنا هذا موضوع أكبر منا، وهناك من لا يريد التدخل في الأمر أساسا".

وأضافت أم عبد الحميد، "أن السلطة وعدت بتشكيل لجان قانونية لبحث قضية جثامين أبنائنا ولم توفي بوعودها، وفي المحاكم الإسرائيلية كنا نجد ممثلين عن المستويات الإسرائيلية يواجهوننا بينما كنا نحن نقاتل وحدنا".

واستقبل محمود عباس عائلة الإسرائيلي الأسير في غزة "أبارا منغستو"، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، وخاطبهم قائلا: "حركتم مشاعري.. ابنكم هو ضحية الصراع وأنا ابحث عن حلول لمساعدتك في إيجاد معلومة على الأقل".

وواصل رده قائلًا: "للأسف لا يوجد لدي تأثير وسيطرة على حركة حماس لكنني أعرف عدة جهات بإمكانها المساعدة في الحصول على المعلومات، وآمل أن يكون لدي بشرى خلال الأيام القادمة".

من جهتها علّقت والدة الشهيد أبو سرور بالقول: "نحن أحق من عائلة الجندي الإسرائيلي لا أحد قال لنا هناك بشرى، وكانوا يقولون هذا موضوع أكبر، رغم أن موضوع أبنائنا يعد واجبا وطنيا، وفي المقابل يعد أهل جندي إسرائيلي محتل بأنه سوف يساعدهم؟!".

ونبّهت الى أن تصريحات عباس تدعونا للتسائل: هو يحكم أي شعب؟ شعب فلسطين؟ أم الإسرائيليين؟

وخلال لقائه بعائلة الجندي الإسرائيلي، قال عباس: "سأستخدم جميع الوسائل المتاحة لي لمساعدتك في الحصول على معلومة"، وتابع: "هكذا أمر لم يكن ليحصل في الضفة.. كل إسرائيلي يضل طريقه ويأتي إلينا نعيده إلى إسرائيل فأنا ضد أسرى الحرب".