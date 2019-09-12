"بالفيديو": مظاهرة حاشدة أمام القصر الرئاسي بالعاصمة السودانيةالخرطوم في مليونيه استقلال القضاء

أحتشد الألاف ، اليوم الخميس 12 سبتمبر ، أمام القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم في مليونيه استقلال القضاء .

وقاموا بتسليم مذكرة لعضو المجلس السيادي عن قوى الحرية والتغيير، صديق تاور، تطالب بالإسراع بتسمية رئيس القضاء والنائب العام، بجانب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جريمة فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالقصاص للشهداء، قبل أن يخرج إليهم عضو المجلس السيادي، صديق تاور، لمخاطبتهم التي تعذرت واكتفى باستلام المذكرة.

وردد المشاركون في التظاهرة شعارات، “الشعب يريد رئيس قضاء جديد”، “الشعب يريد قصاص الشهيد”، و”حقنا كامل وما بنجامل”.