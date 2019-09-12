"يونيسيف" تحمل الاحتلال المسؤولية عن قتل طفلين خلال مسيرة العودة الجمعة الماضية

أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، الخميس 12 سبتمبر ، قتل قوات الاحتلال لطفلين فلسطينيين خلال مظاهرات بجانب السياج بين قطاع غزّة والأراضي المحتلة عام 48 الجمعة الماضية التي حملت عنوان "حماية الجبهة الداخلية".

وأفادت وزارة الصحة أن الطفلين علي سامي علي الأشقر (17 عاما)، من شمال قطاع غزة، وخالد أبو بكر محمد الربعي (14 عاما) شرق مدينة غزة، استشهدا برصاص قوات الاحتلال.

وحمّلت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، في بيان لها، الاحتلال الصهيوني "المسؤولية الجدية في ضمان سلامة الأطفال ورفاههم"، مؤكدة أن "سلامة الأطفال أمر بالغ الأهمية، وفي جميع الأوقات".