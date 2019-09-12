Responsive image

34º

12
سبتمبر

الخميس

26º

12
سبتمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تجدد إطلاق نيرانها تجاه طائرات الاحتلال شمال غزة
     منذ يوم
  • الطائرات الحربية الصهيونية تقصف موقع عسقلان شمال غزة بثلاثة صواريخ
     منذ يوم
  • القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان: نؤكد على رفضنا لكل المشاريع الصهيوأمريكية، ونقول لنتنياهو أنتم غرباء ولا مقام لكم على أرض فلسطي
     منذ يوم
  • بلومبيرغ: ترمب بحث خفض العقوبات على إيران تمهيدا لإجراء لقاء بينه وبين روحاني ما تسبب في خلاف مع بولتون
     منذ يوم
  • رئيس حزب العمال البريطاني المعارض: لن نصوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة ولن نوافق على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دون اتفاق
     منذ 3 يوم
  • رويترز: 3 قتلى ومصاب واحد في حادث إطلاق النار بمدينة دوردريخت الهولندية.
     منذ 3 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:09 صباحاً


الشروق

5:33 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:22 مساءاً


المغرب

6:09 مساءاً


العشاء

7:39 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

إضراب المعلمين بالأردن يدخل يومه الخامس

منذ 8 دقيقة
عدد القراءات: 43
إضراب المعلمين بالأردن يدخل يومه الخامس

لا يزال التعاطف مع مطالب المعلمين يشهد زخما واسعا في مواقع التواصل- صحيفة الغد
دخل إضراب المعلمين في الأردن، يومه الخامس، بالتزام شبه تام في جميع المدارس الحكومية في المملكة.

 

وأبدت النقابة استياءها من تصريح رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي أكد فيه أن مسألة العلاوة مرتبطة بأداء المعلم، ولن يتم منحها للجميع.

 

وتطالب نقابة المعلمين بعلاوة لجميع المعلمين، قدرها 50 بالمئة، تقول إن الحكومة وعدت بها قبل خمس سنوات، فيما تصر الحكومة على أنها لم تقدم أي وعود رسمية في هذا الشأن.

 

وفشلت خلال اليومين الماضية، عدة وساطات قامت بها مجموعات نيابية، وأخرى شبابية ومجتمعية، قدمت مقترحات بالتوصل إلى حلول مرضية للطرفين.

 

واتهم مواطنون، بعض الأفراد من كبار السن والنساء وغيرهم بالخروج في وقفات احتجاجية ضد إضراب المعلمين، بدفع من جهات لم تتم تسميتها.

 

وظهر عدد من المواطنين في اعتصامات أمام بعض المدارس، وهم يشتمون المعلمين، ويتهمونهم بالجشع والطمع، وأن تعنتهم يؤثر على مسيرة أبنائهم، إلا أن بعضهم ظهر في اعتصامات أمام مدارس أخرى، ما فتح باب الاتهامات بين المعلمين والحكومة، بتسيير احتجاجات مدفوعة الأجر، على حد قولهم.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers