شاب ينتقم من خطيبته السابقة بحرقها في حفل الزفاف

القى شباب بإحدى قرى مركز الفيوم على عريس وعروسته جركن "بنزين"؛ انتقامًا من العروسة على فسخ خطوبته ومحاولتها الزواج من شاب آخر , أصيب 5 أشخاص بحروق، بينهما شخص حالته سيئة، بعد اشتعال النيران ببعض المدعوين في حفل زفاف،ونجا العريس وعروسته .

تلقت مدير ية أمن الفيوم،بلاغا من مدير مستشفى الفيوم العام، فى ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بوصول 5 أشخاص بينهم أطفال مصابون بحروق بسيطة باستثناء حالة خطيرة، جرى نقلها لمستشفى قصر العيني.

تبين من تحريات رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم، أن خلافا وقع بين "ع س م"، 23 سنة مقيم بقرية الشيح فضل، "و. م."؛ على خلفية فسخ خطوبتها منه بسبب سوء معاملته لها وأهلها، وأن الفتاه تقدم لها أحد الشباب ووافقت عليه، وأثناء مراسم العرس، أحضر خطيبها السابق، "جركن" بنزين وأشعل به النيران، ثم سكبه على المدعويين من أعلى سطح منزله القريب من مكان "العرس"، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص بحروق، بينهم شخص حالته سيئة.

جرى القبض على المتهم وأخطرت نيابة مركز الفيوم لتباشر تحقيقاتها.