Responsive image

13
سبتمبر

الجمعة

26º

13
سبتمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تجدد إطلاق نيرانها تجاه طائرات الاحتلال شمال غزة
     منذ يوم
  • الطائرات الحربية الصهيونية تقصف موقع عسقلان شمال غزة بثلاثة صواريخ
     منذ يوم
  • القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان: نؤكد على رفضنا لكل المشاريع الصهيوأمريكية، ونقول لنتنياهو أنتم غرباء ولا مقام لكم على أرض فلسطي
     منذ يوم
  • بلومبيرغ: ترمب بحث خفض العقوبات على إيران تمهيدا لإجراء لقاء بينه وبين روحاني ما تسبب في خلاف مع بولتون
     منذ يوم
  • رئيس حزب العمال البريطاني المعارض: لن نصوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة ولن نوافق على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دون اتفاق
     منذ 3 يوم
  • رويترز: 3 قتلى ومصاب واحد في حادث إطلاق النار بمدينة دوردريخت الهولندية.
     منذ 4 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:09 صباحاً


الشروق

5:33 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:22 مساءاً


المغرب

6:09 مساءاً


العشاء

7:39 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إخلاء سبيل نجلي السبكي بكفالة 20 الف جنيه

منذ 5 دقيقة
عدد القراءات: 38
إخلاء سبيل نجلي السبكي بكفالة 20 الف جنيه

أخلت نيابة قصر النيل، مساء أمس الخميس، سبيل خالد وكريم السبكي بكفالة 10 آلاف لكل منهما (20 ألف متضامنين) جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أمس الخميس، القبض علي كريم وخالد السبكي نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي وبحوزتهما 3 جرام كوكايين.

بدأت تفاصيل الواقعة فجر أمس الخميس، بعدما استوقف كمين أمني بقيادة النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل، سيارة ملاكي يستقلها نجلي السبكي في حالة سكر ومشاهدته لزجاجة خمر بداخلها، بالإضافة لانتهاء رخصة القيادة الخاصة به.

وقال مصدر أمني، إنه أثناء تفتيش نجلي السبكي والسيارة عثر معهما على 3 جرامات كوكايين، فتم القبض عليهما.

وتحرر المحضر رقم 8561 لسنة 2019 عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers