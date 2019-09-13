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ليبيا.. قوات حفتر تدعى إسقاط 3 طائرات "تركية"!

منذ حوالى ساعة
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ليبيا.. قوات حفتر تدعى إسقاط 3 طائرات "تركية"!

ادعت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات خليفة حفتر إسقاط 3 طائرات "تركية" مسيرة، أثناء محاولتها الإغارة على قاعدة الجفرة وسط الصحراء.
 

وأعلن بيان بالخصوص أن سلاح الجو التابع لقوات حفتر يسيطر على أجواء المنطقة، وأن الطائرات "التركية" المسيرة التي تم إسقاطها، أقلعت من مهبط الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

كما أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر، أن الطائرات الحربية استهدفت رتلا يتكون من 19 آلية مسلحة في مدينة سرت إلى الشرق من مدينة مصراتة، كانت في طريقها "لتنفيذ عمليات عدوانية تستهدف من خلالها وحدات القوات المسلحة".
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بالمقابل، أعلنت مواقع موالية لحكومة الوفاق الوطني أن طائرة "ميراج" تابعة لقوات حفتر قامت بمحاولة فاشلة للإغارة على مطار مصراتة.

كما أفيد بأن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني شن 6 غارات على القوات التابعة لحفتر في الجفرة.

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