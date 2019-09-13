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السودان: مظاهرة تطالب بتعيين نائب عام وتحقيق العدالة

منذ 43 دقيقة
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السودان: مظاهرة تطالب بتعيين نائب عام وتحقيق العدالة

تظاهر الاف السودانيين أمام القصر الرئاسي في الخرطوم مطالبين بتعيين مسؤولين قضائيين كبار , ونائب عام جديد , وتحقيق العدالة للمتظاهرين الذين قتلوا منذ شهر ديسمبر كانون الأول الماضي.

ودعا المتظاهرون الى تعيين رئيس جديد للسلطة القضائية ونائب عام جديد، وهما خطوتان يأملون في أن تؤديا إلى محاسبة قوات الأمن المسؤولة عن مقتل متظاهرين ضد حكم البشير والمجلس العسكري الذي حل محله. وقال شهود عيان ان الشرطة حاولت منع المتظاهرين من التقدم قرب القصر الرئاسي لكنهم تجاوزوا حاجزاً من الأسلاك الشائكة قبل أن يصلوا لأبواب القصر. وقال المصدر إنّ الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

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