"بالفيديو" احتجاجات قوية بالجزائر وسط انتشار أمني واعتقالات

تشهد الجزائر احتجاجات كبيرة في الجمعة الـ30 لحراك شعبي يطالب بإزاحة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ، هي الأولى بعد تقديم "هيئة الوساطة والحوار والمصالحة" توصياتها للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قبل أيام.



وطالب المحتجون بالإفراج عن ناشطين، فيما تحدثت مصادر عن اعتقالات جديدة وسط انتشار كثيف للأمن.

ويؤكد جزائريون رفضهم استمرار رموز بوتفليقة بتصدر المشهد السياسي، ويشددون على مبدأ مدنية الدولة، في ظل مخاوف من "سيناريو مصري" بالبلاد، في إشارة إلى دور الجيش على الساحة السياسية.



والأحد، قال عضو اللجنة، عمار بلحيمر، في مؤتمر صحفي، إن التقرير تضمن مطلب رحيل الحكومة الحالية، "لأنها متورطة في عمليات تزوير للانتخابات السابقة، وكذا منع قيادات أحزاب الموالاة من المشاركة في الانتخابات كإجراءات تهدئة قبل الذهاب إلى انتخابات الرئاسة".