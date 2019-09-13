العراق: تصريحات نتنياهو عن ضم غور الأردن خطوة احتلالية بالغة الخطورة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة 13 سبتمبر ، في بيان لها ، رفض الحكومة العراقية لتصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني ، بنيامين نتنياهو، عن نيته فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، مع تشكيل الحكومة المقبلة.

ووصفت الوزارة، تصريحات نتنياهو بأنها "دعاية انتخابية عدوانية وسياسة استيطانية عنصرية مبرمجة قائمة على سلب حقوق الشعب الفلسطيني، وخطوة احتلالية بالغة الخطورة تجاه فلسطين".

وأكدت: "يشدد العراق على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية من سياسة القضم التي تقوم بها إسرائيل بالقوة"، داعية إلى "بذل جهد حقيقي وعملي ومسؤول للتصدي لما يقوم به الكيان الصهيوني الذي ينتهك متعمدا القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مراراً، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 و338".

وعقب الإعلان استنكرت دول عربية عدة، في بيانات متتالية، تلك التصريحات واعتبرت تنفيذها اعتداء صارخا وخطيرا، فيما استجابت منظمة التعاون الإسلامي لدعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ بخصوص هذه القضية الأحد المقبل.