إصابات بقمع فعاليات جمعة "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا"

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم 13 سبتمبر ، جراء قمع قوات الاحتلال المشاركين في فعاليات الجمعة الـ 74 من مسيرات العودة وكسر الحصار بمناطق السياج الحدودي شرق قطاع غزة، والتي تحمل عنوان جمعة " فلتُشطب أوسلو من تاريخنا".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 55 اصابة بجراح مختلفة منها 19 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وذكرت مصادر ميدانية وطبية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الابراج العسكرية وخلف السواتر الترابية المقامة بمناطق السياج الحدودي شرق القطاع ، اطلقوا الرصاص الحي والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين.

وتوافدت الجماهير الفلسطينية، عصر اليوم، إلى مناطق السياج الحدودي شرق قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 74 من مسيرات العودة وكسر الحصار.