Responsive image

32º

13
سبتمبر

الجمعة

26º

13
سبتمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تجدد إطلاق نيرانها تجاه طائرات الاحتلال شمال غزة
     منذ يوم
  • الطائرات الحربية الصهيونية تقصف موقع عسقلان شمال غزة بثلاثة صواريخ
     منذ يوم
  • القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان: نؤكد على رفضنا لكل المشاريع الصهيوأمريكية، ونقول لنتنياهو أنتم غرباء ولا مقام لكم على أرض فلسطي
     منذ 2 يوم
  • بلومبيرغ: ترمب بحث خفض العقوبات على إيران تمهيدا لإجراء لقاء بينه وبين روحاني ما تسبب في خلاف مع بولتون
     منذ 2 يوم
  • رئيس حزب العمال البريطاني المعارض: لن نصوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة ولن نوافق على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دون اتفاق
     منذ 4 يوم
  • رويترز: 3 قتلى ومصاب واحد في حادث إطلاق النار بمدينة دوردريخت الهولندية.
     منذ 4 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:09 صباحاً


الشروق

5:33 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:22 مساءاً


المغرب

6:08 مساءاً


العشاء

7:38 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

إصابات بقمع فعاليات جمعة "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 121
إصابات بقمع فعاليات جمعة "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا"

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم 13 سبتمبر ، جراء قمع قوات الاحتلال المشاركين في فعاليات الجمعة الـ 74 من مسيرات العودة وكسر الحصار بمناطق السياج الحدودي شرق قطاع غزة، والتي تحمل عنوان جمعة " فلتُشطب أوسلو من تاريخنا".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 55 اصابة بجراح مختلفة منها 19 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وذكرت مصادر ميدانية وطبية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الابراج العسكرية وخلف السواتر الترابية المقامة بمناطق السياج الحدودي شرق القطاع ، اطلقوا الرصاص الحي والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين.

وتوافدت الجماهير الفلسطينية، عصر اليوم، إلى مناطق السياج الحدودي شرق قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 74 من مسيرات العودة وكسر الحصار.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers