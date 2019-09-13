طيران "الوفاق" يقصف قاعدة الجفرة ويستهدف منطقة العربان

نشر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب تصريح للناطق باسم قوات الوفاق "محمد قنونو"، بإن الطيران الحربي نفّذ طلعات قتالية استهدفت مضادات أرضية وتمركزات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في قاعدة الجفرة ليلة البارحة -الخميس- ومنطقة العربان صباح الجمعة"، والتي تبعد حوالي 600 كلم عن خطوط العمليات القتالية جنوب العاصمة طرابلس.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الاشتباكات المسلحة تجددت صباح الجمعة بين قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق في منطقة سوق الخميس امسيحل والخلة جنوبي طرابلس.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، تسببت بسقوط أكثر من 1000 قتيل، وتشريد ما يزيد على 100 ألف شخص.