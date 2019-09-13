حماس: آن لأصحاب أوسلو الاعتراف بخطئهم والعودة لشعبهم

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية ، في تصريحاتٍ خلال مشاركته في جمعة "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا" شرق غزة ، من وصفهم بـ"أصحاب اتفاقية أوسلو" إلى الاعتراف بخطئهم وأن الاتفاق لم يجلب سوى مزيدٍ من الانقسام وتمديد الاحتلال الصهيوني.

وطالب الحية"فريق أوسلو" بالعودة للشعب الفلسطيني ضمن برنامج وطني لمواجهة الاحتلال والتبرؤ من تلك الاتفاقية".

وقال إن اتفاقية أوسلو جعلت الكيان الإسرائيلي عادياً بعد أن كان مشبوهاً غير مقبولاً في المنطقة وأنها سبب في تجريم بعض الأطراف للمقاومة الفلسطينية المشروعة.

ولفت الي أنها مثلت نكبة جديدة لشعبنا الفلسطيني حيث تم فيها الاعتراف بالاحتلال والتنازل عن أكثر من 87 % من فلسطين وفقدان الحقوق الفلسطينية وتكريس الانقسام وتشجيع التطبيع مع الاحتلال وتجرئته على ارتكاب الجرائم ضد أبناء شعبنا.

من جانبه دعا اسماعيل رضوان القيادي في (حماس)، السلطة الفلسطينية، بالاعتراف بفشل اتفاقية أوسلو، والتبرؤ منها.

وقال رضوان في تصريحات له، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة شرق غزة: "لقد مثلت اتفاقات أوسلو نكبة جديدة لشعبنا الفلسطيني حيث تم فيها الاعتراف بالكيان الصهيوني، والتنازل عن أكثر من 78% من فلسطين وفقدان الحقوق الفلسطينية وتكريس الانقسام وتشجيع التطبيع مع الاحتلال".

ودعا القيادي في حماس، لتحقيق المصالحة، واستعادة الوحدة؛ لمواجهة صفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وحذر رضوان، الاحتلال من أي حماقة قد يرتكبها ضد المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.