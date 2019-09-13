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قضاء تونس يقرر إبقاء المرشح الرئاسي "القروي" داخل السجن

منذ 8 دقيقة
عدد القراءات: 46
قضاء تونس يقرر إبقاء المرشح الرئاسي "القروي" داخل السجن

قرر القضاء التونسي، الجمعة 13 سبتمبر ، الإبقاء على المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة نبيل القروي مسجونا بتهمة تبييض الأموال.

وقال محامي القروي كمال بن مسعود لـ"فرانس برس": "إن قرار المحكمة يخص الجانب الشكلي ورفضت تناول مضمون القضية".

وأكد ابن مسعود أن "القروي لن يتمكن من التصويت يوم الأحد بالرغم من أن له الحق في ذلك".

ومن جانبه، قال إبراهيم بوصلاح مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف: "قضية القروي هي القضية الأولى من نوعها في تونس، يجب أن أقول هنا أننا أمام فراغ، وفي حال فوزه سنكون في مأزق قانوني" حسب ما صرح ل"فرانس برس".

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