Responsive image

33º

13
سبتمبر

الجمعة

26º

13
سبتمبر

الجمعة

خبر عاجل

اتحاد الكرة يعلن موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبل بملعب برج العرب وبحضور 5 آلاف مشجع لكل فريق

 خبر عاجل
  • اتحاد الكرة يعلن موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبل بملعب برج العرب وبحضور 5 آلاف مشجع لكل فريق
     منذ 2 دقيقة
  • المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تجدد إطلاق نيرانها تجاه طائرات الاحتلال شمال غزة
     منذ يوم
  • الطائرات الحربية الصهيونية تقصف موقع عسقلان شمال غزة بثلاثة صواريخ
     منذ يوم
  • القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان: نؤكد على رفضنا لكل المشاريع الصهيوأمريكية، ونقول لنتنياهو أنتم غرباء ولا مقام لكم على أرض فلسطي
     منذ 2 يوم
  • بلومبيرغ: ترمب بحث خفض العقوبات على إيران تمهيدا لإجراء لقاء بينه وبين روحاني ما تسبب في خلاف مع بولتون
     منذ 2 يوم
  • رئيس حزب العمال البريطاني المعارض: لن نصوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة ولن نوافق على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دون اتفاق
     منذ 4 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:09 صباحاً


الشروق

5:33 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:22 مساءاً


المغرب

6:08 مساءاً


العشاء

7:38 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

بعد 3 أيام من غرقه.. العثور على جثمان الشاب أحمد مجدي

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 137
بعد 3 أيام من غرقه.. العثور على جثمان الشاب أحمد مجدي

أخيرا، وبعد 3 أيام من غرقه، عثرت الأجهزة المعنية على جثمان الشاب أحمد مجدي، الطالب في كلية الطب. 

وكان الشاب قد توفي غرقًا في أحد شواطئ دمياط، وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "#انقذوا_احمد_مجدي" وتداولوا صورًا لوالدته تفترش الشاطئ انتظارًا لخروج الجثمان.

وقال مصدر مطلع، في مديرية أمن دمياط، غن الأجهزة الأمنية عثرت على جثمان الشاب أحمد مجدي، طالب بكلية الطب بجامعة المنصورة، والذي توفي غرقا في أحد شواطئ مدينة دمياط الجديدة واستمرت عملية البحث عن جثمانه لمدة 3 أيام.

وأضاف المصدر أنه يجري في الوقت الحالي انتشال الجثمان بعدما عثر عليه داخل منطقة الصخور بالقرب من هيئة الميناء.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت اهتمام الكثيرين من الرواد فيها، بقضية غرق الشاب "أحمد مجدي"، وطالبوا بسرعة البحث عن جثمانه، حتى رصد بعض زملائه في الكلية مبلغًا ماليًا مكافأة لمن يعثر عليه.

وطالب العشرات من أقارب وأصدقاء الغريق، قبل يومين، بسرعة البحث عن الجثمان، بينما تطوع عدد من الأهالي بالمشاركة في انتشال الجثمان. 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers