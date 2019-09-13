بعد 3 أيام من غرقه.. العثور على جثمان الشاب أحمد مجدي

أخيرا، وبعد 3 أيام من غرقه، عثرت الأجهزة المعنية على جثمان الشاب أحمد مجدي، الطالب في كلية الطب.

وكان الشاب قد توفي غرقًا في أحد شواطئ دمياط، وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "#انقذوا_احمد_مجدي" وتداولوا صورًا لوالدته تفترش الشاطئ انتظارًا لخروج الجثمان.

وقال مصدر مطلع، في مديرية أمن دمياط، غن الأجهزة الأمنية عثرت على جثمان الشاب أحمد مجدي، طالب بكلية الطب بجامعة المنصورة، والذي توفي غرقا في أحد شواطئ مدينة دمياط الجديدة واستمرت عملية البحث عن جثمانه لمدة 3 أيام.

وأضاف المصدر أنه يجري في الوقت الحالي انتشال الجثمان بعدما عثر عليه داخل منطقة الصخور بالقرب من هيئة الميناء.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت اهتمام الكثيرين من الرواد فيها، بقضية غرق الشاب "أحمد مجدي"، وطالبوا بسرعة البحث عن جثمانه، حتى رصد بعض زملائه في الكلية مبلغًا ماليًا مكافأة لمن يعثر عليه.

وطالب العشرات من أقارب وأصدقاء الغريق، قبل يومين، بسرعة البحث عن الجثمان، بينما تطوع عدد من الأهالي بالمشاركة في انتشال الجثمان.