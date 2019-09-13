فيديو| لودر لتكسير الصخور وانتشال جثة أحمد مجدي من حاجز ميناء دمياط

بعد ساعات من الإعلان عن العثور على جثمان الشاب أحمد مجدي، الغريق في دمياط، لا تزال عملية انتشال الجثمان تواجه صعوبات كبيرة، خاصة أن الجثمان محشور بين الصخور.

وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "عايزين مركب بونش" لحث المسئولين على المساهمة الفاعلة في انتشال جثمان الشاب أحمد مجدي، الطالب في كلية الطب.

واستجابت الأجهزة الأمنية وقررت إحضار لودر لمحاولة تكسير الصخور وانتشال جثة الطالب بكلية الطب أحمد مجدي من الحاجز الغربي لميناء دمياط.