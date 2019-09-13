13 مصابا في انهيار "بلكونة" أثناء نقل جهاز عروسة بالإسكندرية

تسبب انهيار شرفة عقار مكون من 4 طوابق، بحي المنتزه أول بالإسكندرية، في إصابة 12 شخصا.

وجاء انهيار الشرفة أثناء نقل متعلقات جهاز عروسين "عفش" من سكان العقار.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا يفيد بانهيار شرفة عقار الكائن في عزبة فرعون، ووجود مصابين، انتقل على إثره مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.

وقال حمدي عبدالعليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إنه أثناء صعود جهاز عروسين من خلال شرفة الطابق الرابع بالعقار المشار إليه، باستخدام رافعة يدوية "ونش"، تسببت الأحمال الزائدة في انهيار الشرفة بالكامل.

وأضاف رئيس حي المنتزه أول، في تصريحات صحفية، أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح وكدمات ونقلوا إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أنه تم طلب ملف العقار للتأكد من سلامته الإنشائية حيث يعود بنائه إلى عام 2011.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لقسم شرطة أول المنتزه وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.