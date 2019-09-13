البطش: اتفاق أوسلو منصة للتطبيع مع العرب وتفريق الشمل

قال منسق الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم الجمعة، إن اتفاق أوسلو فرق الشمل وأضاع المشروع الوطني فيما اعتبرها الاحتلال منصة للتطبيع مع العرب.

وأضاف البطش خلال مشاركته في الجمعة الـ74 لمسيرات العودة شرق غزة أن الاحتلال يريد أن يخلق حالة من الخوف والإرباك في صفوفنا ولذلك يستهدف الأطفال، لافتًا إلى أن "المعارك القادمة مع الاحتلال لن تكون كالمعارك السابقة".

وقال: إن الاحتلال لن ينعم طويلاً في أرضنا والتغيير قادم، وأن اندحار الاحتلال من قطاع غزة قبل 14 عاماً خطوة في طريق التحرير، مشيرًا إلى مواصلة رفض الاعتراف بشرعية الاحتلال ومواصلة مقاومته ومسيرات العودة.

المصدر : شهاب