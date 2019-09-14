اليمن :سنعلن تفاصيل عملية ضرب السعودية

افاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة انصار الله ( الحوثيين ) انه سوف يتم الكشف عن تفاصيل احدى العمليات الكبرى للطيران المسير في العمق السعودي خلال الساعات القادمة.

ولم يشر المتحدث باسم القوات اليمنية الی مكان العملية، في حال لاتزال أعمدة الدخان تتصاعد من معمل في شركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية تتصاعد الی السماء.

واحترق معملان تابعان لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص، إثر هجوم طائرات مسيرة لم يعلن مصدرها حتی الان.