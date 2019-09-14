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سريع.. استهدفنا أرامكو بـ10 طائرات

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 133
سريع.. استهدفنا أرامكو بـ10 طائرات

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله ( الحوثيون ) أن "سلاح الجو المسير استهدف بعشر طائرات مسيرة، مصفاتي بقيق وخريص التابعة لشركة أرامكو شرق السعودية.

وأضاف العميد سريع أن عملية استهداف حقلي بقيق وخريص تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان والحصار، مشيراً إلى أن عملية "توازن الردع الثانية" جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ورصد مسبق وتعاون الشرفاء داخل السعودية.

وأكد متحدث القوات المسلحة أن بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوما بعد آخر والعمليات القادمة ستكون أشد إيلاما على العدو، ولا خيار أمام قوى العدوان والنظام السعودي إلا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
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وكان سلاح الجو المسير نفذ، يوم الـ17 من أغسطس الماضي، عملية توازن الردع الأولى واستهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرق المملكة الذي يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة ويتسع لأكثر من مليار برميل بعشر طائرات مسيرة أصابت هدفها بدقة عالية.

وكان النظام السعودي اعترف اليوم السبت اندلاع حريقين كبيرين في معملين لشركة أرامكو جراء استهداف من طائرات مسيرة.

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