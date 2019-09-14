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وسط استياء كبير.. الاردن تحقق مع النائب طارق خوري لسبب صادم

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 804
وسط استياء كبير.. الاردن تحقق مع النائب طارق خوري لسبب صادم

تلقى النائب الأردني طارق خوري اليوم السبت، دعوة من الادعاء العام الأردني للتحقيق معه على خلفية انتقاده اتفاقية وادي عربة التي فرغها من مضمونها.

ومن المقرر أن يمثل النائب طارق خوري أمام الادعاء العام صباح يوم غد الأحد، وذلك للتحقيق معه في شكوى رفعها عليه ثلاثة مواطنين حول تصريحات سابقة له بتفجير خط الغاز، تأتي تلك الأنباء في الوقت الذي يهاجم فيه نتنياهو الأردن حكومة وشعباً.
 
حيث أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، اعتزامه ضم منطقة غور الأردن، حال فوزه في الانتخابات المقبلة، وهو ما يعتبر تهديداً مباشراً للملكة.

والخطير في الأمر استغلال عدم انعقاد المجلس النيابي للنيل من محاكمة النائب دون طلب موافقة مجلس النواب، إذ يتمتع النائب بالحصانة خلال انعقاد دورات المجلس، وهو ذاته ما ينطبق على اعضاء مجلس الأعيان، وبذلك خوري أول نائب يمثل أمام القضاء بعد فض الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب.

وكان خوري قد طالب بتوقيع ميثاق شرف لتفجير خط الغاز المستورد من الاحتلال الصهيوني خلال مداخلة له اثناء مؤتمر صحفي عقدته كتلة الإصلاح النيابية في مطلع شهر تموز المنصرم، وهو ما لاقى تفاعلاً من الاوساط الأردنية والعربية بسبب استمرار الجرائم الإسرائيلية.
 
وانتقد الأردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي تقديم خوري للمحاكمة لمطالبته بالحق الاردني المسلوب من قبل إسرائيل، لاسيما أن دعوات المحاكمة المشبوهة تتزامن مع اعلان نتنياهو ضم غور الاردن، ما يمثل تهديداً مباشراً للأردن، متسائلين لمصلحة من سيخضع خوري للتحقيق؟!

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