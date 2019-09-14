بدء فترة الصمت الانتخابي وانسحاب مرشحين

بدأت في تونس مرحلة الصمت الانتخابي، اليوم السبت 14 سبتمبر ، في انتظار الشروع في عملية الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، غدا الأحد

وكان المرشحان محسن مرزوق عن حركة "مشروع تونس"، وسيلم رياحي، رئيس حركة "أمل تونس" قررا الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح المرشح عبد الكريم الزبيدي.

ودعا المرشحان أنصارهما للتصويت لصالح الزبيدي، من "أجل المصلحة الوطنية" وعدم تشتيت أصوات الناخبين.

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والصمت الانتخابي هي عملية تأتي مباشرة بعد نهاية الحملة الانتخابية، على أن تتواصل على امتداد 24 ساعة، يمنع خلالها على كافة الأحزاب ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية.