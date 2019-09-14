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"المسدس في فم الرضيع"... فيديو يثير فزع السعوديين والسلطات تتحرك

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 896
"المسدس في فم الرضيع"... فيديو يثير فزع السعوديين والسلطات تتحرك

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رجل يحمل طفلا رضيعا ويطلق الرصاص من مسدس في الهواء، ووجهت نداء لمن يعرف تفاصيل عن الموضوع بالإبلاغ عنه.

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه رجل يحمل طفلا رضيعا ويطلق الرصاص من مسدس في الهواء وسط بكاء الطفل، فيما يقوم رجل آخر بوضع فوهة المسدس بفم الطفل وهو يضحك.
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وأثار المقطع موجة استنكار كبيرة في صفحات التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بفرض عقوبات على الشخصين الذين ظهرا في الفيديو.

وبحسب موقع "العربية نت"، وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية، نداء لمن يعرف أي تفاصيل عن هذا الموضوع بالتواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري أو الاتصال بالرقم 1919.


​وقال الموقع، أن النائب العام، الشيخ سعود المعجب، أصدر أمر قبض وإحضار بحق شخص تم رصده من وحدة الرصد بالنيابة العامة ظهر في مقطع الفيديو.

وأشارت النيابة أن هذه "السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل، ونظام الأسلحة والذخائر". كما وجه النائب العام باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

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