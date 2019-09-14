إضراب متواصل لـ"المعلمين" الأردنيين ولقاء مرتقب مع الرزاز

رفض معلمو الأردن، مساء السبت، دعوة رئيس الوزراء عمر الرزاز لتعليق إضرابهم عن العمل والجلوس إلى طاولة الحوار، معتبرين أنها "مخيبة للآمال".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين نديم.

وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، إنه يدعو الرزاز إلى لقاء في الثانية من بعد ظهر الأحد، إما في مبنى النقابة، أو في رئاسة الوزراء.

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وشدد النواصرة على ضرورة وقف التجييش الإعلامي ضد نقابة المعلمين، مستهجنا عدم اعتذار الرزاز عن ما جرى ضد المعلمين خلال الأيام الماضية.

ومنذ الأحد الماضي، دخل معلمو الأردن في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بـ "علاوة مالية مستحقة".

وفي وقت سابق السبت، توجه الرزاز لمعلمي بلاده برسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، طالبهم فيها بإنهاء الإضراب، لافتاً إلى أن حكومته تدرس "ملاحظات" النقابة حول المسار المهني وتحسين الوضع المعيشي للمعلم.