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عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال في القدس المحتلة

منذ 43 دقيقة
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عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال في القدس المحتلة


أصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم طفلة بعمر 6 سنوات، السبت، بجروح، إثر مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، إن "طواقمها تعاملت مع 46 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيزرية".

وأوضحت بأنها تعاملت مع إصابة لطفلة بعمر 6 سنوات، أصيبت بالرأس بقنبلة غاز مباشرة، حيث تم نقلها للمستشفى.

أما الإصابات الأخرى فقد كانت بالاختناق لأفراد عائلة كانوا بداخل مركبة، وقد تمّ تقديم الإسعاف الأولي لهم، حسب الجمعية.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية والصوتية بكثافة تجاه المواطنين، في المواجهات العنيفة.

 

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