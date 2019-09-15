تونس تختار رئيسها اليوم

انطلقت صباح اليوم الأحد في تونس، الانتخابات الرئاسية المبكرة التى دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس جديد للبلاد ، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة.



مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي وتُغلق في الخامسة مساءً في كل الولايات، باستثناء بعض المكاتب التي ستُغلق قبل ساعتين لدواع أمنية بسبب وقوعها على الحدود الغربية.



وتونس تشهد انتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر المقبل، ويُرجح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال عدم فوز مرشح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية حتمًا بنتائج التشريعية.

وزعت هيئة الانتخابات 14 ألف صندوق انتخاب على 4564 مركز اقتراع، مدعمة بحماية عسكرية. وستُجرى عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع.

يُنتظر أن تنشر منظمات غير حكومية ومراكز استطلاع آراء توقعاتها الأولية، على أن تُقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية في 17 سبتمبر.