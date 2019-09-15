صحيفة: 230 عميللا صهيوني عادوا الى لبنان بجوازات امريكية

منذ 2 يوم

كشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عن أن أكثر من 230 عميلا للكيان الاسرائيلي عادوا الى لبنان خلال الأشهر الأربعة الماضية، ودخلوا بجوازات سفر أميركية، بحسب صحيفة الديار اللبنانية.

العالم - لبنان

وذكرت الصحيفة أن السفارة الأميركية في بيروت تؤمن لهؤلاء الحماية، وتساءلت عن أسباب حذف أسمائهم من القرار 303 الذي يشمل العملاء في صفوف جيش اللواء أنطوان لحد الذي شكله جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأضافت الصحيفة أن السفارة الأميركية تعتبر العائدين مواطنين أميركيين، وهددت السلطات اللبنانية بعقوبات قاسية اذا تم اعتقالهم.