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طائرة مسيرة تخترق أجواء الكويت وتحلق فوق قصر الأمير

منذ يوم
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طائرة مسيرة تخترق أجواء الكويت وتحلق فوق قصر الأمير

أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية، مساء أمس السبت 15 سبتمبر ، باختراق طائرة مسيرة أجواء الكويت وتحليقها فوق قصر الأمير، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الصحيفة، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية المعنية "تلقت بلاغا يفيد بأن طائرة مسيرة من دون طيار (درون) اخترقت أجواء الكويت فجر السبت وعندما وصلت إلى محيط دار سلوى هبطت إلى ارتفاع 250 مترا".


وأضافت أن الطائرة "قدمت من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، حيث فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت إلى داخل مدينة الكويت".

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