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حريق هائل بشركة "مياه الشرب" ببنها

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 125
حريق هائل بشركة "مياه الشرب" ببنها

نشب حريق هائل اليوم الأحد 15 سبتمبر ، داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع القليوبية، ما أسفر عن التهام مبنى بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية في الأرواح.
وأكد مصدر مسئول، في تصريحات إعلامية أن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم بالمبنى المالي والإداري بالشركة ما أسفر عن التهام المبنى بالكامل.
واضاف المصدر، أنه جاري الآن حصر الخسائر والتلفيات وتم إبلاغ الشرطة والأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات الحادث.

 

ورجحت المعاينة حدوث ماس كهربائي تسبب في الحريق وجار تحديد الأسباب من خلال معاينة المعمل الجنائي.

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