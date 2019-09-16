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سيدتين و3 عاطلين أعضاء عصابة "الضباط المزيفين " فى مصر القديمة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 113
سيدتين و3 عاطلين أعضاء عصابة "الضباط المزيفين " فى مصر القديمة

كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، أن أحد المتهمين ضمن تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة، وقاموا بسرقة مبالغ مالية، وهواتف محمولة من أحد المساكن بمصر القديمة، سبق اتهامه فى قضية مخدرات سابقة.
 
تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من 3 أشخاص يحملون جنسية دولة عربية - جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بأنهم حال تواجدهم بالشقة سكنهم فوجئوا بحضور مجموعة من الأشخاص ادعوا بأنهم رجال شرطة، وقاموا بتفتيشهم والاستيلاء منهم على (مبلغ 3000 ريال سعودى- مبلغ 10 آلاف جنيه- 4هواتف محمولة) ولاذوا بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (ربتى منزل بالاشتراك مع 3عاطلين).وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافت ربتى المنزل ، بأنهما نظرًا لتعرفهما السابق بالمجنى عليهم وعلمهما باحتفاظهم بمبالغ مالية بمسكنهم، خططوا لسرقتهم بالاشتراك مع باقى المتهمين، وفى سبيل ذلك قامتا بتسهيل دخول المتهمين، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بإرشادهم تم ضبط (مبلغ 1500 ريال سعودى، مبلغ 2000 جنيه مصرى، هاتف محمول) بمسكنهم، وأقروا بأن باقى المسروقات بحوزة المتهم الهارب، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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