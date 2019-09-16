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متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية لحظة بلحظة

منذ يوم
عدد القراءات: 478
متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية لحظة بلحظة

اعلنت هيئة الانتخابات التونسية مشاركةَ 45 بالمائة في الاقتراع الرئاسي، في الإنتخابات التي شهدتها تونس يوم الاحد15 من سبتمبر/أيلول الجاري.
العالم-تونس

وأعلن نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 45.2% في داخل البلاد، و19.7% في الخارج.

وتشير أغلب التوقعات إلى أن نتائج الجولة الأولى ستتطلب إجراء جولة ثانية للاستحقاق الانتخابي، في ظل صعوبة حصول أي مرشح على أكثر من 50% من أصوات الناخبين.

وحسب التقديرات الأولية التي أجرتها مؤسسة ''سيغما كونساي'' بالشراكة مع إذاعة "موزاييك"، لسبر آراء ما بعد التصويت، فقد تصدر مرشحان هما الأستاذ الجامعي قيس سعيد ورجل الأعمال رئيس حزب "قلب تونس نبيل القروي المسجون حاليا، قائمة المرشحين المكونة من 24 شخصا بعد انسحاب اثنين منهم.

وأعلنَ كل من المرشحَيْن للانتخابات الرئاسية في تونس قيس سعيد ونبيل القروي انتقالَهُما الى الدور الثاني، وذلك استناداً الى استطلاعاتِ الرأي

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وصرح سعيد أنّ استطلاعات آراء الناخبين بعد الادلاء بأصواتِهم تشير الى تقدمه في الجولة الاولى من الانتخابات، فيما أعلنَ مسؤول في حزب "قلب تونس" أنّ القروي انتقل الى الجولة الثانية

وأقرَّ الرئيسُ التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ورئيسُ الحكومة يوسف الشاهد بخسارتِهما في السباق الرئاسي

وحل المرشح عن حركة "النهضة" عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة

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