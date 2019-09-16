مصرع أربعة شباب خلف منجم السكري بسبب التنقيب عن الذهب

لقي أربعة شباب مصرعهم، أمس الأحد، إثر انهيار صخرة جبلية عليهم بأحد الأودية خلف منجم السكري في مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر، أثناء محاولاتهم التنقيب عن الذهب، وقررت نيابة القصير دفن جثامينهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات أن جميع الشباب من قرية البحيرة، التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، إذ كانوا ينقبون عن خام الذهب بطريقة غير شرعية بمنطقة تسمى محطة 2، وبحوزتهم سيارة نقل، وبعد يومين اكتشف ذووهم سقوط الصخرة عليهم بعد وجود السيارة بالقرب من مكان الواقعة.

جاء ذلك بعد أن بحث عدد كبير من ذوي الضحايا عنهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وبعد العثور عليهم نُقلوا لمستشفى جراحات اليوم الواحد، لاستخراج تصاريح الدفن بعد إخطار النيابة العامة، التي صرحت بذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

التنقيب عن الذهب

يذكر أنه في 8 من أغسطس الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عشرة أشخاص كوّنوا تشكيلا عصابيا تخصص في التنقيب عن الذهب بأحد المناطق الجبلية بطريق (مصر أسوان) الزراعي أمام مدينة كوم أمبو شمال المحافظة.

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وفي 25 من فبراير الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 17 شخصا، بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الإفريقية، لاتهامهم بالتنقيب عن خام الذهب في نطاق محافظة البحر الأحمر بدون تصريح.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه “تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، من ضبط سائق وعامل وتاجر وراعي أغنام و13 يحملون جنسية إحدى الدول الإفريقية، لقيامهم بإدارة ورشة بمنطقة الغابة بدائرة مركز شرطة دراو، بقصد البحث و التنقيب عن الذهب بدون تصريح”.

وأوضح البيان: “ضبط بحوزة المتهمين 8 أجولة بداخلها كمية من أحجار الكوارتز وميزان حساس و4 قطع من معدن الذهب المختلط بمادة الزئبق و5 زجاجات زئبق و2 هيلتي ومولد كهربائي و50 ألف جنيه و1145 جنيها سودانيا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها في التنقيب واستخلاص معدن الذهب”.