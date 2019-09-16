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‘الوفاق’ الليبية طائرات مسيرة أجنبية قصفت سرت وسقوط ضحيا

منذ يوم
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‘الوفاق’ الليبية طائرات مسيرة أجنبية قصفت سرت وسقوط ضحيا

 

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية عن سقوط ضحايا جراء قصف طائرات مسيرة أجنبية مواقعها في مدينة سرت الساحلية جنوب البلاد.

وأكدت قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق في بيان أصدرته مساء السبت أن الهجوم وقع فجر الجمعة وأسفر عن وقوع ضحايا دون الكشف عن عددهم، محملة غرفة عمليات أجنبية في الأراضي الليبية المسؤولية عنه.

وذكرت القوة أن الهجوم جاء في أعقاب إفشال تحركات خلايا وذئاب منفردين لتنظيم "داعش" تسللوا إلى داخل المدينة التي انتزعتها قوات حكومة الوفاق بدعم غربي من قبضة التنظيم عام 2016 ضمن إطار عملية "البنيان المرصوص".

ودعت القوة المجتمع الدولي إلى إدانة الهجوم و"ملاحقة المتواطئين من الليبيين مع هذه القوة الأجنبية والذين تستخدمهم كواجهة وغطاء لجرائمها".

ويأتي ذلك على خلفية مواصلة النزاع بين قوات حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها وقوات المشير خليفة حفتر والذي تحاول قواته منذ أوائل أبريل السيطرة على العاصمة.

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