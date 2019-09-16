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بعد هجمات آرامكو .. الإمارات: لدينا طاقة إنتاج نفط فائضة لتعويض الأسواق

منذ يوم
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بعد هجمات آرامكو .. الإمارات: لدينا طاقة إنتاج نفط فائضة لتعويض الأسواق


سارع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إلى طمأنة أسواق الطاقة على إمدادات النفط، وذلك بعد تراجع إنتاج السعودية بنحو النصف جراء هجمات استهدفت منشآتها النفطية.


مصادر لـ"رويترز": السعودية قد تحتاج شهورا للعودة إلى مستوى الإنتاج الطبيعي من النفط
وقال المزروعي اليوم إن بلاده تملك طاقة إنتاجية فائضة للنفط لمواجهة اضطراب محتمل للإمدادات بعد الهجمات، لكنه أكد أن من المبكر للغاية الدعوة لاجتماع طارئ لمنظمة "أوبك".

وأضاف وزير الطاقة الإماراتي، أنه إذا دعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لاجتماع طارئ للمنظمة "سنتعامل مع الأمر".

وتعرضت منشآت نفطية في السعودية السبت لهجوم، ما أثر على 5% من إمدادات النفط ودفع أسعار النفط للارتفاع بنحو 20%، مسجلة أكبر صعود لها منذ 28 عاما.

المصدر: "رويترز"

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