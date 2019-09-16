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قيس سعيد يتصدر انتخابات تونس الرئاسية بأرقام رسمية أولية

منذ 23 ساعة
عدد القراءات: 531
قيس سعيد يتصدر انتخابات تونس الرئاسية بأرقام رسمية أولية

ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حصل على نسبة 19 بالمئة من أصوات الناخبين، أي 176 ألفا و866 صوتا، وذلك بعد فرز 27 بالمئة من محاضر الانتخابات حتى الآن.

وأوضحت الهيئة أن نبيل القروي، الذي اعتقلته السلطات التونسية في 23 أغسطس الماضي بتهم تهرب ضريبي وتبييض أموال، حصل على نسبة 14.9 بالمئة بواقع 138 ألفا و352 صوتا، بعد فرز 27 بالمئة من الأصوات.

وإذا استمرت النتائج على ما هي عليه حتى اكتمال فرز الأصوات، ستتم دعوة الناخبين مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في جولة ثانية بين أول اثنين من الفائزين في الجولة الأولى.

وطالما لم يحقق أي من المترشحين للرئاسة نسبة 50 بالمئة زائدا واحد، يتم الاحتكام إلى جولة ثانية سيتم تنظيمها في 29 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يتنافس فيها سعيد والقروي.

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