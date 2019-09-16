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حنا: فلسطين هي قضية المسيحيين والمسلمين في كل مكان

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 118
حنا: فلسطين هي قضية المسيحيين والمسلمين في كل مكان

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الإثنين 16 سبتمبر ، بأن قضية فلسطين وعاصمتها القدس هي قضيتنا  جميعا كمسيحيين ومسلمين في كل مكان ومن واجبنا ان نوحد صفوفنا وان نعمل معا وسويا دفاعا عن هذه القضية التي تعتبر انبل واعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث.

وأضاف حنا لدى استقباله وفداً مسيحياً اسلامياً من مدينة رام الله  "من رحاب مدينة القدس نوجه نداءنا الى سائر المرجعيات الروحية المسيحية والاسلامية في عالمنا بضرورة ان تبقى مدافعة عن القدس وعن فلسطين ، فلا يجوز لاحد ان يتنصل من مسؤولياته وان يتجاهل هذا الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا وما زال ، ومن واجب جميع المرجعيات في عالمنا بأن تلتفت الى فلسطين واهلها ومعاناتهم وما يتعرضون له من اضطهاد واستهداف وقمع وظلم واستبداد" .

وتابع "لقد اوجد لنا اعداء امتنا حالة عدم استقرار ناهيك عن الصراعات والحروب والعنف الدائرة في اكثر من مكان في منطقتنا والهدف من كل ذلك هو حجب الانظار عن القضية الفلسطينية ".

وتساءل "من المستفيد من الدمار الهائل الذي حل بسوريا ، ومن المستفيد من الدمار الهائل الذي حل بالعراق ومن المستفيد من الدمار الذي استهدف ليبيا ويستهدف اليمن كما ويستهدف اكثر من مكان في منطقتنا وفي عالمنا؟".

 

وعبر عن تمنيه بأن تكون بوصلة العرب جميعا والمسيحيين والمسلمين كافة نحو فلسطين ونحو مدينة القدس التي تسرق منا في وضح النهار ، فالقدس تضيع من ايدينا يوما بعد يوم وبعض العرب يتغنون بعروبتها وبإسلاميتها ومسيحيتها ولكنهم لا يقدمون لها شيئا سوى بعض الخطابات الرنانة والمؤتمرات التي تعقد هنا وهناك ولكنها في الواقع لم تغير شيئا من وضع مدينتنا التي يتعرض ابنائها للظلم والاضطهاد والاستهداف في كافة مفاصل حياتهم.

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