صور أقمار صناعية تظهر دقة الهجوم على "أرامكو" السعودية

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية تجارية حجم الأضرار الناجمة عن هجوم طائرة من دون طيار على منشأتي شركة "أرامكو" السعودية في "بقيق" و"خريص"، اللتين تعرضتا لهجوم حوثي، فجر السبت.

وعرض مسؤولون أمريكيون، الصور في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، خلال حديثهم عن المواقع المُحتملة التي جاء منها الهجوم على منشأتي النفط.

وأفاد العقيد المتقاعد وخبير الاستخبارات "سيدريك لايتون" أن اللقطات تدعم ادعاء الإدارة الأمريكية بأن الطائرات دون طيار جاءت من العراق أو إيران، مستدرك لكن الصور ليست نهائية، وفق ما نقلته شبكة "سي آن آن".

وأوضح "لايتون" أن الصور تُظهر أن "الضربات كانت دقيقة للغاية"، وأشار إلى أن الحوثيين قالوا في بيان إنهم كانت لديهم معلومات دقيقة".