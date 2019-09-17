سوريا .. مظاهرات ضد الوجود الأميركي التركي

شهدت جامعة حلب وساحة سعد الله الجابري وسط مدينة حلب وقفات احتجاجية تنديدا بالوجود الأميركي التركي غير الشرعي في شمال شرقي سوريا وطالب المحتجون القوات التركية والأميركية بمغادرة البلاد التي دخلوها لخدمة مصالحهم في المنطقة.

في ساحة هذه الجامعة العريقة تجمع المئات من الطلبةرفضا وتنديدا بالتواجد الامريكي و التركي على الاراضي السورية واصفين اياه بالاحتلال و رافضين المشاريع التركية و الامريكية التي تهدف الى تقسيم الاراضي السورية خصوصا بعد ما يسمى باتفاق المنطقة الامنة على طول الحدود السورية الشمالية.

وأكد المشاركين في الوقفة رفضهم للتداخل الاميركي في سوريا، طالبين الوقوف جنبا الى جنب ضد التدخلات الاميركية التركية في بلادهم.

لم تكتفي مدينة حلب بالتنديد عبر طلاب جامعتها فقط بل تبعها تجمع حاشد في وسط المدينة ضم فعاليات شعبية و رسمية و رجال دين رفعوا خلالها شعارات مناهضة لتركيا و امريكا واصفهين بانهم يفهمون فقط لغة الاحتلال و العدوان مجددين مطالبهتم بالخروج من الاراضي السورية.