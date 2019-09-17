حماس: نحمل الاحتلال تداعيات انتهاكاته بحق الأسرى بالسجون

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن حركته تحمل الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن تداعيات ونتائج استمرار الانتهاكات والتصعيد بحق الأسرى في السجون، والتنصل مما تم التفاهم عليه مع قيادة الحركة الأسيرة والالتفاف على حقوقهم.

وأضاف برهوم في بيان وصل وكالة "شهاب" الثلاثاء، أن حماس لن تسمح بأن تكون حقوق الأسرى ساحة للتنافس الانتخابي الصهيوني ، ولن تتركهم وحدهم، وستبقى على عهدها معهم، "وسنخوض المعارك كافة وبكل قوة دفاعا عنهم وعن حقوقهم حتى نيل حريتهم".

ودعا إلى أوسع حراك وطني جماهيري وشعبي ومن الفصائل والنخب والمستويات كافة لإسناد الأسرى وتفعيل قضيتهم ودعمهم، "في مواجهة العنف والإجرام الإسرائيلي بحقهم، وتثبيت حقوقهم المشروعة".

وتسود سجون الاحتلال حالةً من التوتر عقب دخول نحو 150 أسيرًا في سجن رامون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.