تغيير اسم شارع "القرضاوي" إلى "النصر" بالمحلة الكبرى

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قرر المجلس التنفيذي لحي ثان المحلة الكبرى، برئاسة اللواء خالد فوزى رئيس الحي، تغيير اسم شارع القرضاوى الواقع بنطاق الحى، إلى شارع النصر.

يشار إلي أن حكومة النظام غيرت اسماء بعض المساجد كرابعة العدوية وغيرها.