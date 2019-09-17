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اعتقالات بالجزائر تطال حراكيين وصحفيين ونائبا سابقا

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 305
اعتقالات بالجزائر تطال حراكيين وصحفيين ونائبا سابقا

أعلن المحامي عبد الغني بادي، على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك ، أنه تم اعتقال ابن لناشط السياسي سمير العربي، من طرف أشخاص مجهولين، أمس الاثنين بمنطقة بوزريعة بالجزائر العاصمة.

 
كما اعتقلت السلطات الجزائرية في الساعات الماضية، أكثر من 25 شخصا بينهم ناشطون من الحراك الشعبي وسياسيون، من ضمنهم إلى جانب ابن العربي، البرلماني السابق كريم طابو وصحفيان، ووجهت للموقوفين تهم إضعاف الروح المعنوية للجيش والتحريض على التجمهر. 
 

وكان حبس كريم طابو السياسي البارز في الجزائر، بعد تصريحات له تهاجم قيادة الجيش، قد أثار ردود فعل مستنكرة في داخل البلاد وخارجها، اعتبرت أن اعتقاله كان لأسباب سياسية تهدف لإسكات صوته.

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