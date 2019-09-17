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أمير قطر يعتمد قرارا فريدا من نوعه بشأن العمالة الوافدة

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 442
أمير قطر يعتمد قرارا فريدا من نوعه بشأن العمالة الوافدة


أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا وصف بأنه "فريد من نوعه في الخليج" بشأن العمالة الوافدة، في الدولة الخليجية التي تعد الأغنى في العالم ، حيث ستمنح لأول مرة الأجانب، حق الدخول والاستثمار والعمل في قطر من دون اتباع نظام "الكفيل".

وأشارت الوكالة القطرية إلى أن أمير قطر أصدر مرسوما بتعديل أحكام القانون الذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وتتضمن التعديلات أن يجوز لـ"الجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد".

كما تضمن القرار الأميري "مالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء".

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