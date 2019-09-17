فيديو| اشتباكات بين الأهالي والداخلية في بورسعيد.. والضباط يهربون

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وقوع اشتباكات بين بعض أهالي بورسعيد وحملة من وزارة الداخلية.

ووفقا للفيديو المتداول، قام الأهالي بطرد حملة أمنية قامت بها وزارة الداخلية، بعد وقوع اشتباكات بين الأهالي وبين ضباط الحملة.

ولم يصمد ضباط الحملة طويلا أمام الأهالي، واضطروا إلى الهرب في سيارة البوكس التي جاؤا بها.

تأتي الاشتباكات بالتزامن مع دعوات تطالب الشعب المصري بالنزول إلى الميادين والشوارع ومطالبة عبدالفتاح السيسي بالرحيل، بعد الخراب الذي أحدثه في البلاد طوال سنوات حكمه البائس.