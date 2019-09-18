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94 حالة إصابة بالكوليرا بولاية النيل الأزرق

منذ 2 ساعة
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94 حالة إصابة بالكوليرا بولاية النيل الأزرق

  
أعلنت ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، الثلاثاء 17 سبتمبر ، دخول 9 حالات جديدة مصابة بالكوليرا إلى عنابر العزل الطبي، ليرتفع عدد الحالات منذ بداية انتشار المرض إلى 94.

جاء ذلك في تقرير صادر عن غرفة طوارىء بولاية النيل الأزرق، حسب وكالة الأنباء السودانية ( سونا).

وذكر التقرير أن 9 حالات جديدة مصابة بالكولير دخلت إلى عنابر العزل الطبي بالولاية، ليصبح العدد الكلي للحالات منذ بداية المرض 94 حالة.

وأوضح أن تفصيلها الحالات بالمناطق كالاتي 21 حالة بمدينة "الدمازين"، 68 بمدينة "الروصيرص"، 3 في منطقة "ود الماحي"، بجانب حالة واحدة في مدينة " قيسان"، وحالة واحدة في منطقة "وباو".

والأجد، أعلنت وزارة الصحة السودانية، أنها طلبت العون من منظمة الصحة العالمية للقضاء على الكوليرا بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق).

كما أعلنت عن تسجيل 80 إصابة بالكوليرا في الولاية و5 حالات.

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